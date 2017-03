Blas Cantó canta ‘La Bicicleta’ imitando a Shakira, Antonio Orozco, Eros Ramazzotti y más. 

A un día para la gran final de la 5ª edición de Tu Cara Me Suena, y aprovechando que teníamos a Blas Cantó en el estudio presentado su nuevo temazo In Your Bed, lo hemos retado a que cantase el hit de Carlos Vives y Shakira La Bicicleta. El artista ha demostrado semana a semana sus dotes de imitación de un montón de cantantes, y queríamos ver si era capaz de cambiar de voz durante la canción. ¿Quieres saber cómo lo ha hecho? Dale play al vídeo.

