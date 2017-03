#LOS40Zapping: Del primer edredoning de GHVIP, a la serie española que aún NO existe.

Siempre nos gusta mezclar entretenimiento y ficción en nuestra sección de televisión y eso hemos hecho este domingo con nuestra estrella y estrellado de la semana.

Tanto El Hombre de Negro de 'El Hormiguero' como 'Friends' han sido protagonistas en estos últimos días y os contamos la razón:

La estrella de la semana: Pablo Ibáñez, El Hombre de Negro

Pablo Ibáñez, más conocido como El Hombre de negro de 'El Hormiguero', deja su personaje tras 11 años dándole vida en el programa de Antena 3.

El mítico colaborador ha tomado la decisión de apostar por una nueva etapa en su carrera y así lo comunicó. De esta forma, esta semana ha sido la última en la que le hemos visto.

Según palabras del propio Ibáñez a Dani Moreno, El Gallo, en Anda Ya: "Me dijo que quería hacer otras cosas que quería abrir el abanico, me encanta la música", explicó.

Así que, aunque no volvamos a escuchar los desternillantes chistes de las hormigas sobre su duro personaje, siempre aplaudimos a los valientes que apuestan por abrir nuevas etapas profesionales.

Por ello, Ibáñez se convierte en nuestra estrella de la semana.

La reunión secreta y 'estrellada' de los protagonistas de 'Friends'

Lisa Kudrow confesó esta semana en 'The Today Show' que los seis protagonistas de 'Friends' se reencontrado en una cena secreta.

Del adiós definitivo del Hombre de Negro en ‘El Hormiguero’, al reencuentro secreto de ‘Friends’.

Al parecer, David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) y Lisa Kudrow no quisieron avisar a los fans por si al final alguno no podía quedar y estos se sentían decepcionados.

"No dijimos que se iba a producir; si no hubiera sucedido, no tendríais una razón para estar decepcionados".

La actriz desveló que fue una cita muy divertida en la que se lo pasaron muy bien y "nos reímos sin parar".

Sin duda, un evento que a todos los fans de la serie nos hubiera gustado ver, aunque solo fuera por fotografía en las redes sociales.

Por ello, aunque nos encanta que se reencuentren y siga habiendo ese feeling que nos transmitían, creemos que fue un fallo enorme el no compartirlo con los seguidores.