Aunque Quim Gutiérrez no suele hablar de su vida privada, su novia de 19 años lo ha hecho

Quim Gutiérrez siempre ha llevado su vida privada de la forma más discreta posible pero siendo uno de nuestros actores más deseados, es difícil pasar desapercibido.

Aunque él suele dar la callada por respuesta cuando le hablan de sus posibles novias, la actual ha hablado de su relación.

Desde la pasada primavera el actor sale con una modelo granadina 17 años menor que él.

Los paparazzi les han cazado en más de una ocasión y se han convertido en habituales de las revistas, algo a lo que ha tenido que acostumbrarse la joven que lo lleva “con normalidad”, asegura en una entrevista con El Mundo, “aunque un poco raro al principio, pero ya bien”.

Una publicación compartida de Paula (@_paulawillems) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 1:25 PST

Ella ha viajada por diferentes ciudades europeas en las que ha desfilado con Blanca Padilla o Alessandra Ambrossio.

Además, fue recibió el Premio L’Oreal a la mejor modelo en la Madrid Fashion Week.

Está claro que tiene una gran proyección en la moda pero eso no la aleja de sus estudios.

Una publicación compartida de Paula (@_paulawillems) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 9:41 PST

Empezó con filosofía pero ahora estudio derecho a distancia porque considera que tiene más salidas laborales.

Es mitad española y mitad holandesa y le gusta mucho la literatura y compartir tiempo con los suyos. “Mis amigas flipan”, asegura cuando le preguntan cómo llevan lo de verla en las revistas, “cuando voy por la calle nunca me entero si hay paparazzi o no. Luego me entero que salen fotos… Bueno, pues te han pillado, ya está”.

Aunque ella lo lleva con normalidad reconoce que a su chico no le gusta nada ser foco de atención por su vida privada, “no le gusta, creo que a nadie le gusta que le saquen una foto cuando estás haciendo tus cosas y no te avisan”.

Es el precio de la fama al que ella se ha acostumbrado poco a poco sin necesitar consejos de su chico, “no, yo creo que me ve bastante tranquila con el tema”.