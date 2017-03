Coldplay saca una balada de ensueño: Hypnotised

Coldplay está de vuelta con nuevo tema: Hypnotised. Este miércoles, 1 de marzo, la banda británica ha lanzado esta nueva canción.

El tema no decepcionará a los más fans del grupo, siguiendo la línea de anteriores trabajos. La inconfundible voz de Chris Martin vuelve a fundirse con los sonidos del teclado y la melodía de las guitarras. El propio cantante define la canción como “una balada de ensueño”.

Pero eso no es todo, Coldplay ha anunciado la publicación de su nuevo EP, Kaleidoscope, que saldrá a la venta el próximo 2 de junio con cinco canciones.

En Kaleidoscope podremos escuhar, además de Hypnotised (tema que según Chris no es el single del EP) y Something Just Like This (otro de sus nuevos temas junto a The Chainsmokers): All I Can Think About Is You, Miracles y A L I E N.

La banda británica sacó en 2015 su séptimo álbum de estudio, A Head Full of Dreams con éxitos como Birds o Hymn of Weekend. Estamos seguros que en su nuevo LP, encontráremos nuevos temazos como estos.