The Monster y otras canciones que no sabías que había compuesto Bebe Rexha

Bebe Rexha es ya una de las artistas más con más proyección del pop actual. La neoyorquina acaba de estrenarse en la industria con All Your Fault: Pt. 1, su álbum de debut.

De él que se desprenden singles como I Got You o Bad Bitch (con Ty Dolla Sign) y de las 6 canciones que incluye el disco -o más bien EP- cinco han sido escritas por ella.

Así que puede presumir de voz y de tener una cara bonita pero Bebe Rexha supura talento a raudales porque también compone y produce tanto para ella como para otros artistas.

Empezó tocando la trompeta muy de niña y más adelante aprendió a tocar la guitarra y el piano. Siendo todavía una adolescente ganó el premio nacional a "Mejor Compositora Adolescente", otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias de Grabación.

En 2010, cuando Rexha tenía 20 años, conoció a Pete Wentz de Fall Out Boy, con el que formó su primera banda: Black Cards.

Mira algunas de las canciones que ha compuesto Bebe Rexha y quizás no lo sabías:

1. THE MONSTER. Uno de los temas que salió de su cabeza fue The Monster, sin duda, una de las canciones más conocidas del pop contemporáneo y que popularizaron Eminem y Rihanna hace ya cinco años. Estaba incluida en el álbum del rapero de Detroit The Marshall Mathers LP 2.

2.TEAM y THREE DAY WEEKND, ambos interpretados por Iggy Azalea e incluidos en su último disco, Digital Distortion.

3. LIKE A CHAMPION de Selena Gomez incluido en su disco Stars Dance (2013).

4. ME, MYSELF & I de G-Eazy. El tema, lanzado en 2015, tuvo una gran acogida y formaba parte del álbum del rapero When It's Dark Out.

5. UNDER YOU, fue uno de los éxitos recientes de Nick Jonas, extraído de su álbum Last Year Was Complicated.

6. IN THE NAME OF LOVE, uno de los hits globales del dj y productor Martin Garrix.