10 canciones increíbles de indie latino (que quizás no conocías)

Si te apasiona la música indie, a estas alturas ya estarás abonado a LOS40 Trending, el programa conducido por Arturo Paniagua y que cada noche nos acerca un poco más a las nuevas tendencias musicales.

Sin embargo, seguro que hace mucho que no te das una vuelta por el panorama indie de Latinoamérica, cada vez más prolífico gracias tanto a artistas consagrados como nuevos.

Así que para la #Playlist de este viernes hemos querido recopilar algunas de esas canciones maravillosas que nos tienen enganchados.

ESTEMAN - Baila (Colombia). Esteban Mateus es la cara visible de este proyecto de pop vibrante que nació en 2009. Sus melodías infalibles, sus letras irónicas, los sonidos plásticos del sintetizador y una rotunda percusión dan forma a su música. Escucha su tema Baila y dinos si no es una verdadera maravilla.

CALONCHO - Palmar (Mexico). Cualquier canción de este cantante y compositor mexicano sería una deliciosa muestra de indie pop. Su estilo musical transita entre el folk y el reggae y es capaz de transportarnos a un mundo cálido, idílico, insólito. Escucha Palmar ft. Mon Laferte:

BOMBA ESTÉREO - Somos dos (Colombia). Mágica es la electro cumbia pop de esta banda colombiana cuyo último trabajo es el laureado Amanecer. De él se extrae Somos dos, uno de sus mejores temas.

El MATO A UN POLICÍA MOTORIZADO - Más o menos bien (Argentina). EMAUPM es una banda de indie rock de La Plata que guarda grandes paralelismos con el estilo de Los Planetas. Su último trabajo es un EP titulado Violencia que data de 2015. Están a punto de sacar su nuevo disco y mientras eso pasa, nos quedamos con una de sus canciones más geniales: Más o menos bien.

DENVER - Lo que quieras (Chile). Milton Mahan y Mariana Montenegro dan vida a este dúo de electropop de San Felipe que ya tiene cuatro discos en el mercado. Denver tienen una fuerte conexión con la música española y han versionado a artistas patrios como El Columpio asesino y Mecano. Escucha su canción Lo que quieras.

LA VIDA BOHÈME - Você (Venezuela). Rock independiente cargado de sonoridades, ritmos impredecibles y letras con mensaje. Así es La Vida Bohème, un cuarteto que ya tiene tres álbumes publicados. Del último, La Lucha, destaca este su single reivindicativo: Você.

NATALIA LAFOURCADE - Tú si sabes quererme (México). Musa del indie pop en México, a la multipremiada Natalia Lafourcade la avalan un buen puñado de éxitos contenidos en los seis álbumes que ha publicado hasta la fecha. Recordamos con cariño Hasta la raiz pero ahora acaba de lanzar Tú si sabes quererme, un tema de clara tradición folclórica latinoamericana y que avanza su nuevo trabajo de estudio, Musas.

ASTRO - Colombo (Chile). En Santiago de Chile tiene su origen esta enérgica banda capaz de crear, adaptar y reinventar su sonido con cada disco. Su pop, erizante y eléctrico, tuvo reflejo en dos discos de estudio. Aunque en 2016 anunciaron su separación, los fans esperamos volver a verlos juntos. Quizás Panda sea su canción más famosa pero los juguetones sonidos de Colombo la hacen única. Escúchala.

TOURISTA - Requiem (Perú). Una banda que demuestra que el indie rock peruano goza de buena salud. Formada por en 2011 por Rui Pereira, un publicista que dejó su trabajo para entregarse a la música, la banda ha firmado ya un par de discos. Requiem es una de sus canciones más laureadas.

CANSEI DE SER SEXY - Hits Me Like A Rock (Brasil). Es una de las bandas indies más famosas e internacionales de Brasil. Llevan divirtiéndonos desde 2003. Años más tarde dieron su gran salto con canciones como Let's Make Love and Listen to Death From Above o Music is my hot, hot sex. Su synth pop punk es contagioso y si no, prueba a escuchar Hits Me Like A Rock.