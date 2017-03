Logan, El viajante y El guardián invisible, los grandes estrenos de la semana. 

Esta semana se estrena mucho cine español en taquilla: por un lado el thriller El guardián invisible, con Javier Botet y Marta Etura.

También la vengativa Ira, con un asesinato de fondo y Neckan, film ambientado en el Marruecos de los años 50.

Con un tono un tanto más cómico, tenemos El Sr. Henri comparte piso, con las vivencias de sus protagonistas en una misma vivienda.

Para aquellos que prefieren el misterio podrán comprar su entrada para el drama psicológico La chica desconocida.

El Viajante, película dirigida por Asghar Farhadi, es la reciente ganadora del premio Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa.

Para los más pequeños, la película de animación Los superhéroes promete fuertes emociones y grandes aventuras.

Y finalmente nuestra recomendación, Logan, el ¿punto y final? a las aventuras de Lobezno.

El guardián invisible:

Un misterioso asesinato parece indicar que un asesino en serie está actuando en Navarra, en un zona donde la brujería ha dejado huella.

Thriller dirigido por Fernando González Molina (Tengo ganas de ti, Palmeras en la nieve) y protagonizado por Javier Botet (Don't Knock Twice), Marta Etura (Mientras duermes) y Colin McFarlane (Frágiles).

El viajante:

Esta película dirigida por Asghar Farhadi (A propósito de Elly, El pasado), es la reciente ganadora del premio Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa.

Un joven pareja, interpretada por Shahab Hosseini (The Painting Pool) y Taraneh Alidoosti (Atomic Heart), verá su vida afectada al cambiar de vivienda por motivos que escapan a su control.

La chica desconocida:

Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne (Dos días, una noche, El niño de la bicicleta) dirigen este drama psicológico protagonizado por Adèle Haenel (Huérfana) y Jérémie Renier (L'ami: François d'Assise et ses frères).

Una chica aparece muerta cerca del consultorio del protagonista del film, después de que alguien tocara su timbre.

Ira:

Thriller centrado en la venganza y la grabación de un documental sobre la ejecución de un asesinato.

Drama dirigido por Jota Aronak (Bendita masacre, ArenA) y protagonizado por Nacho Marraco (Historia de un director idiota) y el debutante Urko Olazábal.

Neckan:

Pablo Rivero (Viral), Hermann Bonnin (El ensayo) y Natalia Plasencia (Hasta que te conocí) son los protagonistas de este film dirigido por Gonzalo Tapia (Las misiones pedagógicas de la II Republica Española, Lena).

Drama histórico ambientado en el Marruecos de los años 50.

El Sr. Henri comparte piso:

Comedia dramática en la que un señor mayor alquilará una habitación para no estar tan solo.

Ivan Calbérac (On va s'aimer, Irène) es el director de este film protagonizado por Claude Brasseur (Y'a pas d'âge) y Guillaume de Tonquédec (Grandes familias).

Los superhéroes:

Unos amigos provistos de súper poderes deberán hacer frente a un malvado villano.

Película de animación dirigida por Kyung Ho Lee (The Outback) y el novel Wonjae Lee

Guardián y verdugo:

Drama basado en hechos reales sobre la pena de muerte en un caso que sucedió en Sudáfrica en los años 80.

Steve Coogan (Northern Soul) y Garion Dowds (The Gamechangers) son los protagonistas de esta película dirigida por Oliver Schmitz (Life, above all, Paris, je t'aime).

Nuestra recomendación:

Logan:

Siguen las aventuras de Lobezno, quién, muy a su pesar, tendrá que volver a hacer frente a unas fuerzas malvadas que quieren aprovecharse del poder de los mutantes.

Veremos a Hugh Jackman (El Truco Final), Patrick Stewart (Star Trek: Nemesis), Boyd Holbrook (The Free World) y Dafne Keen (Refugiados) bajo la dirección de James Mangold (Lobezno inmortal, El tren de las 3:10).