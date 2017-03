Lo de Bruno Mars bailando es hipnótico. Su nuevo vídeo es sencillo, se basta él solo moviéndose para llena la pantalla... vale, y un poco de animación perfectamente organizada para resaltar el efecto. Lo hace tan natural que parece fácil pero no hay más que ponerse a intentar hacer lo mismo que él para darse cuenta de que es único. That's what I like es el nuevo single de su 24K Magic y una de las canciones que queremos escuchar en directo cuando venga a España.