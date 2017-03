Blas Cantó: “TCMS me ha ayudado a romper etiquetas que ponía la industria”

Llegó el momento de poner toda la carne en el asador. La quinta edición de Tu cara me suena pone este viernes el broche de oro tras una temporada de éxito, pero todavía falta conocer qué famoso se hará con el triunfo y en LOS40 hemos querido entrevistar a uno de los grandes favoritos: Blas Cantó.

Además de hablarnos de su paso por el programa, el cantante nos resuelve dudas vitales como el posible regreso de Auryn y su meta a batir tras TCMS.

Todas las quinielas dicen que vas a ser el ganador de la quinta edición de 'Tu cara me suena'. ¿Tú qué crees?

Sobre la vuelta de Auryn: "Ahora lo veo quizás un poco más lejos, pero lo sigo viendo"

Lo bonito del directo es que nunca sabemos lo que va a pasar. Hasta ahora me siento muy afortunado por todo el cariño que me da el público en la calle y en el plató y me siento ganador ya por todo lo que he conseguido en este programa.

Tu cara me suena me ha ayudado a romper muchas etiquetas que ponía la industria, como, por ejemplo, que en una boyband no hay talento o que son bandas para vender a cuatro niñas. Somos algo más que eso, pero mis compañeros y yo lo hemos intentado demostrar y ahora creo que también lo he conseguido.

¿Realmente te has topado con rivales en el programa?

En TCMS he visto muchos rivales a nivel interpretativo. En el programa hay grandes actores y en esa parte sí he sentido que tenía rivales. A nivel vocal también, cuando cantaban Rosa, Lorena o Beatriz Luengo. Con esas divas me veía indefenso, pero al final es un programa de imitación y además de cantar hay que imitar.

¿Por qué has elegido a Marc Anthony para la gran final?

Coincidimos todos en que sería un momento perfecto para unir a muchas generaciones. Me encantó esa mezcla entre José Luis Perales y Marc Anthony. No sé si será mi mejor interpretación, si ganaré, pero me da igual porque ya he ganado todo estando en este concurso y poder hacer esa canción en la final es una bendición.

De todas las imitaciones, ¿con cuál te quedas?

Disfruté mucho cuando hice de Alejandro Fernández. Diana Navarro directamente fue un punto de inflexión en el programa. Ahí me di cuenta que podía hacer muchas cosas más, por eso he intentado hacer personajes que se distancien de mí.

Ahora que terminas 'TCMS' volverán a surgir preguntas pendietes como la siguiente: ¿volverás con Auryn?

Todos los Auryn tenemos proyectos ahora mismo. Carlos ha sacado algo espectacular y estamos muy contentos con el proyecto. Todo lo que hagamos de forma individual, si es bueno, favorecerá al grupo.

Fue un riesgo venir en solitario, podía haber salido mal y hubiera sido perjudicial también para mis compañeros. Sigo pensando en la vuelta del grupo, ahora lo veo quizás un poco más lejos que hace meses, pero lo sigo viendo.

Estas preparando tu álbum en solitario. ¿Qué encontraremos ese primer trabajo?

Ahora me reconocen como Blas de TCMS, pero me gusta que me reconozcan por mi nombre

Hay mucho cariño detrás de este disco. Estoy deseando que todos lo escuchéis. Hemos trabajado mucho y hay un equipo maravilloso. Es difícil definirlo porque no se parece a nada.

Es mi primer disco en solitario sin Auryn y me da miedo. La primera vez que vine a este programa y pisé ese plató sin mis compañeros me sentí bastante desnudo, pero es algo bastante normal porque es un empezar de cero para mí.

¿Te plantes seguir haciendo televisión?

De momento no. Quiero encaminar mis pasos al mundo de la canción porque la música es mi vida desde que era muy pequeño. He hecho televisión porque ahora era necesario hacerla y, además, me daba la oportunidad de adelantar mucho trabajo que tendría que haber hecho luego por otro camino y es que la gente me conociera como Blas Cantó o como Blas.

Ahora me reconocen como Blas de Tu cara me suena, Blas de Auryn, Blas de Eurojunior, pero al final a uno le gusta que le reconozcan por su nombre.