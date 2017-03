Gran éxito del estreno de 'LOS40 BlackJack', el nuevo programa de LOS40

Los40 Black Jack, el programa que tiene puentes entre EE UU, América Latina y España "prendiendo las luces de lo alternativo" (y con mucho rollo), arrancó este domingo en España con gran éxito.

El espacio protagonizado por Rafael Cebrian y Yaro Ceris llega directamente desde Los Ángeles, donde ya cuenta con una enorme repercusión, para mostrarnos un montón de novedades.

Rafael y Yaro nos guiaron a través de las propuestas más innovadoras dentro de la música alternativa (y que puedes volver a revivir al final de esta noticia).



En el programa sonaron grupos como The New Pornographers (con su tema High Ticket Attractions), Sigrid (¿has escuchado su temazo Don't kill my vibe?), Frank Ocean y Calvin Harris (unidos en Slide), lo último de M.I.A o Clap your hands say yeah.

España se suma así al éxito que Black Yack cosecha ya en otros lugares como en Argentina o México. ¡Todos unidos por la música!

Echa un vistazo a la playlist del primer programa:

BLOQUE 1

Better Off- CLAP YOUR HANDS SAY YEAH (The Tourist)

- Black Francis- THE ORWELLS (Terrible Human Beings)

- Told you I’d be with the Guys- CHERRY GLAZER (Apocalipstick)

- High Ticket Attractions- THE NEW PORNOGRAPHERS (Whiteout Conditions)

- Slide- CALVIN HARRIS Ft Frank Ocean & MIGOS (Sencillo)

- Can’t Sit Here- DIRTY HEADS (Dessert EP)

- Don’t kill my vibe- SIGRID (Sencillo)

BLOQUE 2

Down (Is where I want to be)- CLAP YOUR HANDS SAY YEAH (The Tourist)

- Edge of Town- MIDDLE KIDS (Middle Kids EP)

- Tall Glass of Water- TIM DARCY (Saturday Night)

- Suit and Jacket- JUDAH & THE LION

- 5 Flucloxacillin- LOS CAMPESINOS! (Sick Scenes)

- Bellyache- BILLIE EILISH (Sencillo)

- Powa- M.I.A (sencillo)

- Greed- SOFI TUKKER (Sencillo)

BLOQUE 3

Fireproof- CLAP YOUR HANDS SAY YEAH (The Tourist)

- Afraid of everything- MILO GREENE (Sencillo)

- Dear to me- ELECTRIC GUEST (Plural)

- Hiccups- WATERS (Something More!)

- Everyone’s talking- JAMES HERSEY (Sencillo)

- Better Get it Right the First Time- RHIANNON GIDDENS (Freedom Highway)

- Acicalame- TESSA IA (Correspondencia)

¿No pudiste escuchar el programa? No te preocupes. Aquí puedes escucharlo completo, en dos archivos: