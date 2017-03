Así quieren conquistar el mundo Lorde, LANY o The Drums

Llega el fin de semana, que es cuando muchos dedican algo más de tiempo a la música: A ir a una tienda de discos, ver un concierto, escuchar un vinilo, o simplemente a buscar nueva música para tus playlists.

La vuelta de Lorde

Ayer en LOS40 Trending sonó por primera vez en la radio española “Green Light”, y sólo 24 horas después de su lanzamiento el desmelenado vídeo de la canción lleva más de 5 millones de reproducciones. Se trata de la primera canción que conocemos de Melodrama, el segundo disco de Lorde que, según ella, relata “los dos últimos capítulos salvajes y florescentes de mi vida”.

Se trata de una canción autobiográfica en la que Lorde cuenta su primera ruptura amorosa significativa. Parte de la rabia y el reproche en un tono minimalista y va creciendo hasta estallar en un ramalazo de pop colorido y bailable. Lorde ha explicado la canción de forma curiosa: “Es una chica borracha que se va de fiesta y baila pero a la vez llora por su ex novio. Es su noche, y al día siguiente volverá a comenzar todo para ella”.

Novatos prometedores

A LANY te los vengo recomendando desde el lanzamiento de la preciosista e íntima “ILYSB”. Ahora el trío de Los Ángeles sigue preparando su gran salto hacia todo el mundo con una nueva canción titulada “Good Girls”, que seguramente terminará de ganarle el corazón a los fans de bandas como The 1975.

Sí, es pop electrónico con un puntito noventero muy bailable y disfrutable. Además la canción mantiene la que parece ser la inspiración habitual en el grupo: El amor.

Adorabilidad máxima

Ya dejaron caer por sorpresa la poderosa “Love Is Mystical”, y el quinteto californiano Cold War Kids sigue adelanto nuevas canciones de LA Divine, ese sexto disco de su carrera que publicarán en abril. En “Can We Hang On?” ellos bajan la intensidad y se acercan más al suspiro.

Según el cantante Nathan Willet se trata de una “esperanzadora canción de amor que mira al pasado con la nostalgia con la que se recuerdan los buenos tiempos y lo incierto que es el futuro”.

¿Vamos a la playa?

El cuarto disco de The Drums, Abysmal Thoughts, sale en primavera y lo primero que les escuchamos es la playera y divertida “Blood Under My Belt”.

Sí, así es como recuperan el sonido que les hizo famosos en 2009, cuando debutaron con un himno de pop ensoñador titulado “I Wanna Go Surfing”. Casi bordeando el one hit wonder, desde aquello el grupo publicó dos discos más que nunca lograron la misma atención. Ahora la formación ha pasado de ser un dúo a ser el proyecto en solitario del cantante Jonny Pierce, que ha decidido mantener el nombre del grupo.

De Valencia para el mundo

Bearoid es una voz sorprendente, también es una producción musical llena de sofisticación para unir R&B, pop y electrónica, pero además Bearoid es Dani Belenguer. El músico valenciano sigue trabajando a fondo, y con muy buenas canciones, para abrirse un merecido hueco en nuestra escena.

Con la calidad de su propuesta, Bearoid sigue construyendo la proyección internacional que merecen temas como “At Your Funeral”, una canción de letras tristes y oscuras equilibradas con un ritmo luminoso y lleno de vida.

