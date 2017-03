Ed Sheeran bebe sangría en Las Ramblas de Barcelona (o eso canta)

"Las Ramblas, I'll meet you, we'll dance around La Sagrada Familia. Drinking sangría, mi niña, te amo mi cariño. Mamacita, rica, si tú, te adoro señorita Nosotros, viva la vida".

No, no es una inscripción de Gaudí en una de sus obras o un grabado de Dalí en algún trasero de sus cuadros. Es una canción de Ed Sheeran.

Concretamente es la canción número 13 del disco que acaba de estrenar, Divide. Un bonus track que tiene por nombre Barcelona y que es polémico por los tópicos de los que habla.

El tema en cuestión iba a ser el primer single del álbum, pero el mánager del cantante se negó en rotundo. ¡Y más vale!

La canción no suena mal, es animada y nos gusta... Pero el "problema" llega al final, cuando con toda su buena voluntad, Ed Sheeran decide entonar en castellano una serie de palabras que poco tienen que ver con Barcelona.

¿Sangría? ¿Mamacita, rica? ¿Viva la vida? A ver, nos gusta que domine nuestro idioma, pero tanto tópico facilón no nos mola tanto...

‪Just over 24 hours and ÷ is released !‬ Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 9:28 PST

A pesar de ello, el disco es una pasada. Y esta canción no está mal, pero está claro que no es de las mejores.

Y también hay que reconocer que cuando canta eso de “you and I we're flying on an aeroplane tonight, we're going, somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes, and let's pretend we're dancing in the street in Barcelona” se nos escapa una sonrisilla, porque Barcelona es una ciudad de ensueño.

¿Y tú, qué opinas del tema?