Barei vuelve renovada y tiene un importante mensaje que darte

Barei, la madrileña que el año nos puso a cantar a todos aquello de Say Yay!, la canción con la que representó a España en Eurovisión, regresa a la música con nuevo sonido y nueva imagen.

La cantante interpreta su nuevo tema I don't need to be you, un tema musicalmente afín al pop contemporáneo internacional que practican artistas como Sia, y que viene acompaña por un vídeo poderoso protagonizado por una coreografía colectiva realizada por niños.

Además, estrena color de pelo pelirrojo.

Pero en lo que de verdad hay que fijarse en esta canción es en su mensaje, que se vislumbra tanto en la letra como en el broche del vídeo, en el que se ve a un niño enfrentarse a las burlas de sus compañeros de clase.

"I dont need to be you habla de un cambio necesario ante el bullying y la intimidación que muchos adolescentes sufren convirtiéndose en la diana de otros. Un mensaje de aceptación que, a través del baile junto a Kidz on the block, os presento", ha indicado Barei en una web que ha habilitado especialmente para esta campaña de #stopbullying y que, durante unas horas, permite, una vez registrado, recibir imágenes y extras, y comentar en tiempo real con otros usuarios e, incluso, Barei, el contenido.

¿Te apuntas tú también con el #stopbullying?