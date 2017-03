Del primer edredoning de 'GH VIP' a la serie española que aún no existe

El fichaje de Lolita por TVE o el primer edredoning de GH VIP 5 son algunos de los temas que repasamos esta semana en LOS40Zapping, pero ojito porque en esta nueva entrega no solo te traemos toda la actualidad televisiva.

La ficción española no atraviesa por su mejor momento y, como no queremos buscar culpables, hemos hecho uso de nuestro fantástica imaginación para crear la serie Made in Spain que aún no existe.

Tampoco nos hemos olvidado de la final de la quinta edición de Tu cara me suena. ¿Quieres saber cuál es nuestro favorito para ganar en la final?...¡Dale al play!