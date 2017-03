Ed Sheeran confiesa que golpeó a Justin Bieber con un palo de golf

Ed Sheeran sigue en plena promoción de su último disco, Divide, y en una de sus últimas entrevistas ha contado algo que nos ha dejado muertos. Ha sido en el periódico británico The Guardian.

El pelirrojo ha confesado que durante una juerga en Japón acabó pegándole con un palo de golf a Justin Bieber.

Salieron a un bar. Bieber solo bebió agua, pero Sheeran se puso fino.

Acabaron en un campo de golf y allí, el canadiense se tumbó en el suelo, se puso una pelota en la boca y le pidió al pelirrojo que le dara a la bola.

Ed Sheeran no apuntó bien (normal) y el palo acabó en la mejilla de Bieber. "Note que su guardaespaldas me miró de una forma extraña y sí, le había dado en toda la cara", ha contado.

Ed Sheeran, el rey de la promoción

No solo estamos disfrutando de su último y esperado disco (que ha salido no exento de polémica). Ed Sheeran también nos hace disfrutar en cada aparición.

Hace unos días nos dejaba con la boca abierta versionando su Shape of me con instrumentos de juguete con Jimmy Fallon.

Pero lleva desde enero, cuando lanzó Castle on the hill y Shape of you, los dos singles de adelanto del disco, dejándonos perlitas. Como cuando confesó que tenía un pub en el sótano de su casa.

¡Casi nada! ¡Este chico no deja de sorprendernos!