Recetas de aguacate para todo el día

El aguacate es una fruta, procedente del árbol Persea Americana y el nombre deriva del vocablo ahuácalt, término con el que los aztecas denominaban a este fruto en la lengua náhuatl y que significa testículo.

En España entró con los colonos que volvieron de América con el nombre pera de las indias.

Hace unos cinco años, el aguacate no estaba en mi dieta porque no soportaba la textura que tenía, en cambio me encantaba el sabor, por lo que solo podía comerlo en guacamole.

Pero un día decidí darle otra oportunidad porque a mi pareja le encantaba comerlos. Desde ese momento, me he hecho muy fan.

Sus beneficios están demostrados por la ciencia, a pesar de que en caso de sobrepeso se debe comer con moderación.

Son muy nutritivos, fuente de potasio, ácido oléico, antioxidantes y fibra. Tienen más de 20 vitaminas y minerales y son buenos para los ojos, la prevención de infartos y la disminución del colesterol.

Te proponemos diferentes recetas para cualquier momento del día, pero no consiste en tomarlas todas en 24 horas. Recuerda que la mejor dieta es la equilibrada.