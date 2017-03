La nueva moda en Japón es tomarte un café con un búho

Sí, amigos y amigas. Y me refiero a un búho, búho. No a un bakala que lleve tres días sin dormir y tenga las pupilas como ensaladeras del IKEA. Estoy hablando de un búho, como el de Harry Potter.

Resulta que varias cafeterías japonesas han decidido que la gente tenía la necesidad de compartir su almuerzo y su café con este animal que, al parecer, les transmite tranquilidad.

Yo no sé a vosotros, pero a mí algo que no parpadea ni pa dios, no me genera ningún relax, pero bueno.

Total, que hay ya 5 cafeterías búho en la zona de Harajuku, en la ciudad de Tokio y… están siempre llenas. ¡Es un éxito!

Los japoneses son increíbles. Primero te alquilan un gato para que lo toques mientras tomas café. ¡Y ahora te ponen un búho en la mesa para comer con él!

Amigos japoneses. Tengo una idea, a ver qué os parece. Tomar café, pero no con un búho, un perro, un gato o un picachu… ¡tomar café con un amigo! Probadlo.