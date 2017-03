Cara Delevingne y Jaden Smith, la pareja que nos hará suspirar

Cara Delevingne y Jaden Smith forman la nueva pareja de Hollywood.

Pero que nadie se escandalice que no hablamos de la vida real.

Él no ha roto con su novia, Sarah Snyder y ella… ella sigue soltera tras su ruptura con St Vincent.

Una publicación compartida de Sarah (@sarahfuckingsnyder) el 17 de Ago de 2016 a la(s) 3:24 PDT

Ambos han sido confirmados para una nueva peli de esas románticas que nos van a hacer llorar en el cine.

Jaden dará vida a un chico de 17 años que descubre que a su novia sólo le queda un año de vida (sí, nos recuerda a Bajo la misma estrella).

Lo suyo iba a ser para toda la vida y ahora tienen que concentrar todos sus planes en un solo año.

Esa es la historia de Un año de amor que dirigirá Mitja Okorn y, cosas de la vida, produce Will Smith.

Vale, puede resultar sospechoso que el que pone la pasta sea el padre del protagonista, pero Jaden ha demostrado que sabe defenderse como actor.

Vale que su último estreno, After earth (también junto a su padre) no fue un taquillazo, pero ha recibido buenas críticas por su participación en la serie The get down.

Who's Watching The Get Down? Una publicación compartida de Jaden Smith (@c.syresmith) el 12 de Ago de 2016 a la(s) 12:27 PDT

El rodaje comenzará este mismo año y tendrá lugar en Canadá y seguro que nos dejará más de una anécdota gracias a este elenco tan mediático.

Ambos tienen mucho en común además del hecho de ser jóvenes. Les gusta la interpretación y están dando sus primeros pasos en este terreno. Los dos han protagonizado comedias románticas. Y, además, los dos son grandes apasionados de la música.