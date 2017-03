Soraya recibe sus primeras críticas como madre y…

Hay muchos tabúes respecto a la maternidad y cuando una famosa se atreve a traspasarlos se lía parda. Ya lo vimos con Samanta Villar y ahora le ha tocado a Soraya.

La cantante es muy dada a compartir su día a día en redes sociales y así es como hemos podido vivir junto a ella su embarazo y sus primeros días como mamá.

El pasado 24 de febrero nacía Manuela de Gracia, su primera hija y hasta ahí ningún problema.

Eso llegó cuando una semana después publicó una foto suya de cena romántica con su chico. “Nuestra primera semana de papis @michaelhg y yo salimos a celebrarlo en el mejor sitio que podía haber”, escribía en Instagram.

Poco tardaron en llegar los comentarios sobre lo raro que parecía que pudiera separarse tan pronto de su hija.

Soraya no pudo soportarlo y contestó: “Que vosotras no lo hagáis no significa que yo no lo pueda/deba/quiera hacer… Cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus hijos y con su vida… no empecemos a dar lecciones”.

Unas palabras que fueron muy aplaudidas por sus seguidores que, en seguida, se pusieron de su lado con comentarios tipo, “que vivan las malas madres, las parejas que se aman y las cenas en restaurantes increíbles” o “sabemos ser madres, sabemos ser parejas pero sobre todo sabemos ser mujeres y como mujeres no debemos juzgarnos”.

Con todo el revuelo que se montó, Soraya decidió zanjar el asunto con otro extenso mensaje: “Algún día os contaré el capítulo de esas mamás que no pueden darle pecho a sus hijos y se alimentan a base de biberones… entonces esos niños se quedan en casa durante dos horas y media, dormidos, porque son bebes de 6 días, cuidados de una manera excepcional por sus abuelos mientras sus padres, que se aman de aquí al infinito pasan un rato juntos y se dedican tiempo, como debe ser, porque amamos a nuestros hijos pero yo amo a mi pareja como no amo a nadie más. Niños de 6 días que duermen, se alimentan y hacen sus cositas… nada más, porque son bebés de seis días…no hay mucho más. Si eso es ser una mala madre, soy una mala madre!! Pero aun así, es mi vida y mi familia. Gracias”.

De todas formas, Soraya, fiel a su buen sentido del humor, ha decidido no tomárselo demasiado en serio y bromear con el tema.