Mira cómo confirma Adele que está casada en pleno concierto. 

Adele ha demostrado muchas veces que no le importa referirse a temas personales en público.

Sin embargo, había una cuestión sobre su vida que era un misterio y que, sobre todo en los últimos meses, ha inspirado muchos rumores y noticias en los medios británicos.

Soy adicta a la sensación del principio de cuando te enamoras

Se trata de si la artista de 28 años estaba o no casada con Simon Konecki, su pareja desde 2011 y padre de su hijo de 4 años.

Pues bien, ya conocemos la respuesta gracias a la propia cantante, que lo ha desvelado de la forma más natural durante una actuación.

Sí, Adele es desde hace un tiempo la señora de Konecki (de hecho, Adele Konecki sería su nombre oficial, ya que en Gran Bretaña la mujer pierde su apellido de soltera).

La artista lo reconoció así cuando estaba presentando su canción Someone like you y contaba los motivos que la habían empujado a escribirla.

"Estaba tratando de recordar cómo me había sentido al principio de la relación que inspiró ese disco", explico, "porque tan mala, tan amarga y horrible puede ser una ruptura, y el sentimiento de cuando te enamoras al principio de alguien es sin embargo lo mejor de la tierra, soy adicta a esa sensación", indicó.

"Claro, no puedo continuar con esos sentimientos porque ahora estoy casada", matizó asegurando que había encontrado a su media naranja.

Adele ya dio pistas sobre su nuevo estado en los Grammy, cuando dedicó el premio obtenido a su esposo.

Simon Konecki tiene 42 años y es CEO en una organización solidaria,Drop4Drop.