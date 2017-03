¡Alucina con los trozos de comida que tiene Katy Perry entre los dientes!

Katy Perry siempre ha lucido una sonrisa de revista, pero a veces, tras la comida, un paluego te puede jugar una mala pasada. ¡Y más si eres el foco de atención de todas las cámaras!

La cantante de Chained to the Rhytm lucía espectacular en la alfombra roja de los iHeart Radio Music Awards. Era la primera vez que Katy lucía en público su nuevo corte de pelo, aunque no fue éste el centro de atención, sino su dentadura.

Y es que a Katy se le olvidó pasarse el hilo dental antes del evento, dejando algo de comida entre sus dientes.

Por supuesto, y como nos tiene acostumbrados, la artista ha reaccionado a las críticas de una manera muy divertida, subiendo una foto en primer plano de su dentadura a Instagram.

“Ahora mismo acepto solicitudes para encontrar amigos de verdad a los que no les dé miedo decirme que tengo un poco de quínoa entre los dientes”, ha escrito Perry junto a la foto.

Seguro que la próxima vez Perry llevará un paquete de chicles o un cepillo de dientes a mano para evitar este tipo de problemas.