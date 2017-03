Jamiroquai confirma concierto en España

Han pasado siete años y han sido largos pero Jamiroquai ha decidido que ya era la hora de volver a revolucionar la música.

La banda británica presenta disco y, lo mejor de todo, gira que tendrá parada en España el próximo 25 de noviembre en el Wizink Center de Madrid.

Aunque el artista nos visitó en dos festivales en 2002 y 2008 es la primera vez que viene a España con gira propia, un acontecimiento único que debemos agradecerle a nuestros compañeros de M80 Radio, emisora oficial del concierto.

Una ocasión que aprovechará para presentar su último álbum, Automaton, cargado de música electrónica inspirada en la inteligencia artificial y la tecnología.

Eso sí, no dejará de lado clásicos de siempre con los que en su día lograron un gran éxito y convirtieron a su cantante, Jason Jay Kay en todo un icono no solo musical sino también de estilo. ¿O acaso no recuerdas temas como Cosmic girl?

Ese tema al que hace guiños su último vídeo, Cloud 9 que se rodó en Almería y en el que podemos ver a Mónica Cruz.

Parece que la conexión con España va tomando fuerza y tendrá su punto álgido el próximo 25 de noviembre cuando podamos disfrutar del directo de una banda con y para la historia.

Las entradas a la venta general saldrán el 10 de marzo a partir de las 10 de la mañana en livenation.es y ticketmaster.es.