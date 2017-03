Camila Cabello no fue la primera opción que se barajó para el tema de 'Fast and Furious'

Pitbull, Camila Cabello y J Balvin es el flamante trío que interpretará el tema principal de la próxima película de Fast and Furious, titulada originalmente The fate of the Furious.

Hasta aquí, ninguna sorpresa: ya conocíamos la noticia desde el mes pasado e, incluso, se habían filtrado algunas imágenes de los tres grabando el videoclip en La Habana.

Lo que no sabíamos es que ni Camila ni J Balvin habían sido la primera opción que se había barajado para intepretar el tema.

La inesperada revelación ha sido hecha por Pitbull, en una entrevista en Radio.com.

"Hay una curiosa historia detrás", comenzó el productor, cuando fue preguntado por la canción, "al principio, estábamos yo, Romeo Santos y Britney Spears en el disco. El equipo de Fast and Furious terminó enamorado de la canción. Y ellos trajeron a bordo a J Balvin y Camila Cabello", ha indicado, sin revelar por qué Britney y Romeo fueron, finalmente, apartados del proyecto.

"Nunca se sabe", ha añadido, "tal vez haya remix con Romeo y Britney en el futuro. Para mí fue un honor trabajar con Britney".

¿Tal vez Pitbull preferiría haber seguido trabajando con la artista de Perfume, a quien considera tal vez más experimentada que a la antigua componente de 5Th Harmony?

Por ahora, solo nos queda esperar para escuchar la canción que, según indican muchos, podría convertirse en uno de los grandes hits del verano.