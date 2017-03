Pau Donés: ‘Vivir es urgente’

Esta mañana nos ha visitado el vocalista de Jarabe de Palo, el gran Pau Donés para presentarnos su nuevo disco '50 Palos'. El cantante ha querido compartir con nosotros su último gran proyecto que además de disco también supone la publicación de un libro y el arranque de una nueva gira que ya está agotando casi todas las localidades.

El cantante ha querido compartir con nosotros su lucha contra el cancer que padece, pero nos ha dejado claro que más que luchar, lo que hace es vivir. Porque vivir es urgente. Unas palabras que nos han marcado y nos han emocionado muchísimo. Revive la visita al completo en nuestro Facebook Live que hemos emitido durante su paso por el programa.

Y el viaje sigue

Pau está sumergido en un plan de promoción muy extenso que le deja poco tiempo para descansar, pero no le importa, todo lo contrario, está agradecido de poder contar sus cosas a tanta gente.

Se le ve ilusionado, con ganas y sin muchas más miras que disfrutar el presente.

Hoy también ha sido el día en el que ha presentado su proyecto a la prensa en Madrid, en el teatro Nuevo Alcalá. Subirse a ese escenario le ha hecho recordar algo que ya sabía, "he estado dos años sin subirme a un escenario y me he dado cuenta de que esto mola mucho".

Pau Donés feliz de presentar su nuevo proyecto.

Por eso quizás, no le ha costado mucho arrancarse a cantar unos versos de Humo, la única canción inédita de su nuevo disco.

"Después de 20 años piensas que, a lo mejor, ya nunca más te va a salir una canción como esa, y salió", reconoce sobre su última composición.

Se le ve con ganas de empezar una gira que le tendrá todo el año sobre los escenario en un formato de lujo que presentará sus mejores canciones al desnudo, con piano, voz, violonchelo, contrabajo y percusión.

Ya ha agotado entradas y empieza a sumar fechas, buen ejemplo es el segundo concierto que dará en el Liceu o uno más en Madrid.

Buenos días Madrid. Hoy de promo. Por cierto, abrimos segunda fecha de concierto: 6 de junio en el Teatro Rialto😊😊😊 pic.twitter.com/XkBCTIpuLN — Pau - Jarabedepalo (@jarabeoficial) 7 de marzo de 2017

También irá a América. De hecho estará en Estados Unidos el próximo abril. "Por primera vez nos han tirado los visados", cuenta, "dicen que es por Trump pero no lo sé".

Ahora ya los tiene y se va con una enfermedad a cuestas y no le gusta hablar de las precauciones que tendrá que tomar. "Me pongo condones para follar", bromea cuando le preguntan por ello.

Reconoce que vivimos acojonados y no sólo por la muerte, también por vivir y tomar decisiones. Él vive ahora el presente y aunque no le gusta ser ejemplo ni adalid de nada, reconoce que si sus canciones sirven para que la gente se emocione, habrá merecido la pena, y para "que mi hija cobre los derechos de autor".

Aunque dice que no le gusta hacer balance porque hacerlo te hace perder un tiempo que puedes aprovechar para otras cosas, él lo ha hecho, tanto profesional como personal y sus reflexiones se recogen un libro que "pese a ser disléxico", ha sido posible.

Y como llegó a la rueda de prensa, se marchó, haciendo lo que más le gusta: cantar. Si primero emocionó con Humo, luego sacó una sonrisa con La flaca, esa que conoció hace 21 años en La Habana y de la que no ha tenido noticias en los últimos 20 años, "el enamoramiento se desvaneció en un minuto".