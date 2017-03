Blas Cantó, The Chainsmokers, Morat y Sidonie: ¡cuarteto de candidatos!

Esta semana cuatroo canciones llaman a la puerta de la lista; cuatro temas que este sábado podrían entrar a formar parte del chart más importante del país.

Empezaremos hablando de Blas Cantó; el componente de Auryn —recordemos que no se han separado, solo se han tomado un descanso— no para de recibir buenas noticias: el fin de semana pasado se convirtió en el ganador de Tu cara me suena, y este próximo sábado podría debutar en solitario en la lista de LOS40 con su primer single, In your bed.

Un tema que ha dejado a casi todo el mundo con la boca abierta, y que ya estáis apoyando con la etiqueta #MiVoto40BlasCanto.

Siguiendo con la música española toca hablar de Sidonie.

Dos semanas lleva el trío barcelonés intentando hacerse un hueco en la lista con Siglo XX, algo que ya logró con Carreteras infinitas; y de momento se han quedado a las puertas.

Veremos si a la tercera va la vencida y reciben apoyos suficientes con #MiVoto40Sidonie para que este nuevo single se sitúe entre las 40 canciones más importantes del país.

Cruzamos el charco y seguimos hablando español, ahora con los colombianos Morat, responsables (junto a Shakira, Maluma, J Balvin y otros) del buen momento que atraviesa la música de su país.

Fueron número 1 de LOS40 el verano pasado con Cómo te atreves, y ahora pueden regresar a la lista con Amor con hielo; todo depende de la cantidad de apoyos que reciban con #MiVoto40Morat.

Y como guinda final, la explosiva nueva colaboración de The Chainsmokers; estábamos acostumbrados a verlos rodeados de cantantes femeninas en sus temas pero esta vez han engatusado a Coldplay para que pongan su granito de arena.

¡Y qué granito! Something just like this, que presentaron en directo en la gala de los premios Brit, es un cañonazo de los que no se olvidan. #MiVoto40TheChainsmokers es la clave para darles paso. ¡Suerte a todos!