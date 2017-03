Ricky Martin confiesa cuál fue su primer amor (masculino)

Fue en 2010 cuando Ricky Martin escribió una carta en la que hacía pública su homosexualidad.

Hasta entonces se le había relacionado con varias mujeres y se había especulado sobre su condición sexual sin tener certezas.

Se sintió liberado, él mismo lo ha explicado en más de una ocasión.

Ahora está prometido con su chico, Jwan Josef, y habla de hombres sin ningún reparo.

Acudió a un programa llamado Watch What Happens Live With Andy Cohen y una espectadora le preguntó por su amor de juventud.

Él no tuvo problema en contestar y retrocedió en el tiempo para hablar de John Travolta.

Aseguró que su papel en Fiebre del sábado noche le hizo darse cuenta de que le gustaban los hombres.

“Guau, me estás transportando a aquellos tiempos de Fiebre del sábado noche con John Travolta y esa secuencia en la que está en calzoncillos, se levanta, se sienta e incluso se agarra ahí abajo”, contó.

John Travolta en Fiebre del sábado noche.

“Creo que he visto esa película al menos ocho veces y en su momento no sabía ni por qué”, continuó.

Acabó averiguando ese porqué aunque nunca se lo confesó al que fue su primer amor platónico.

“Estoy seguro de haberle visto en persona, pero evidentemente, nunca fui capaz de decirle que él fue mi primer amor”, aseguró.

Por cierto que Travolta tampoco se ha librado de rumores que cuestionaban su sexualidad e, incluso, se le llegó a relacionar con Tom Cruise.