Como sabéis, la primera hornada de Switch (de Nintendo) ha llegado a las tiendas acompañada por The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el único juego que vale la pena de momento del escaso catálogo que tiene la consola.

Otro día hablaremos de Zelda. Hoy hemos querido llamar vuestra atención tras ver un hilarante video que recopila todas las “marranaditas” que está haciendo la Switch a sus poseedores.

Es normal que un primer diseño de una máquina tenga sus cositas, pero Switch lucha fuerte para llevarse el premio a peor diseño de la historia.

Pixels muertos, cartuchos que no se leen, interrupciones que fuerzan el apagado, pantallas que se vuelven locas, una máquina que no se puede cargar mientras se usa el stand, mandos que se atascan si se montan del revés…

En fin, decenas de cositas que cuando se juntan en un solo video de youtube sacan la carcajada de cualquiera.

La ‘Switch’ y sus cositas.

No sé si habrás comprado la Switch ya, pero si no lo has hecho, quizás quieras comprar el Zelda para Wii U y dejar que el departamento de diseño de Nintendo le pegue una vuelta de tuerca más a la maquinita.