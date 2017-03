Kristen Stewart nos vuelve a sorprender con un radical cambio de look

Gettyimages / Radical cambio de look para Kristen Stewart.

Dicen que el corte de pelo de la temporada es el pixie. Katy Perry es una de las que se ha apuntado a la tendencia.

Pero las hay que van más allá y una de ellas es Kristen Stewart que ha llamado la atención en la presentación de la peli Personal Shopper por su radical corte.

Se ha rapado la cabeza y se la ha teñido de rubio platino. No es que ella sea muy conservadora con el pelo pero no por eso ha resultado menos llamativo.

Está claro que estando de promoción vamos a escuchar hablar mucho de ella en los próximos días.

En la peli francesa que ya fue muy comentada en el Festival de Cannes, es una joven americana que pretende entablar contacto con su hermano gemelo muerto.

Desde luego ella nada muerta, sino muy vivita y provocando se ha presentado en el último número de V Magazine.

Mario Testino ha vuelto a sacar su lado más sensual en una sesión en la que se queda semidesnuda.

Además, sigue hablando de un tema recurrente en su carrera, la relación que mantuvo con Robert Pattinson.

“Me seguían a todos lados…Cuando salía con Rob, el público era el enemigo. Esa no era forma de vivir… Estaba tan confundida, pero ahora sé quién soy. No tengo que seguir luchando”, ha explicado en The London Sunday Times.

Está claro que ahora su vida privada no es tan privada. Buena prueba es la afirmación de que le gustan las mujeres en el monólogo televisivo en el que arremetió contra Trump.