Esta anécdota de Jennifer Lopez no hace ningún favor a las mujeres

Jennifer Lopez nunca se ha definido como una persona discreta a la hora de vestir.

Más bien todo lo contrario, siempre le ha gustado llamar la atención y ha paseado su cuerpo por alfombras rojas y portadas de revistas.

Esa ha sido su elección y es de lo más respetable pero parece ser que no a todo el mundo le gusta.

“¿Sabes lo que me dijo Max el otro día?”, empezó relatando la cantante durante una entrevista, “Mami, ¿por qué no llevas pantalones en los conciertos? Deberías llevar pantalones más veces”.

Está claro que a su hijo de 9 años no le gusta como viste pero lo preocupante de todo no es eso sino la respuesta que le dio su madre: “Vale, tú no eres mi esposo. Baby, mami es una mujer del espectáculo”.

Parece una anécdota inocente e incluso divertida porque todo salió de boca de un niño pequeño pero si nos paramos a analizar la respuesta de la cantante, la cosa cambia.

Dice: ‘vale, tú no eres mi esposo’. ¿Es que si acaso lo fuera tendría derecho a decirle cómo vestir?

Seguimos: ‘baby, mami es una mujer del espectáculo’. ¿Y una mujer que no se dedica al espectáculo no puede vestir como quiera?

Dicen que el machismo se corrige con la educación pero parece que cambiar ciertos roles sigue siendo complicado con ejemplos como este.

Todo ocurrió mientras la entrevistaba Lynda Lopez, su hermana periodista que terminó diciendo, “por eso me gusta este chico”.

Jennifer Lopez asegura que no siempre se ha sentido tan segura de sí misma.

“Nunca me ha gustado mi cuerpo ni mi aspecto desde los 20 años. Ahora digo, ‘mírame, mírate’, pero no de manera vanidosa ni arrogante”, confesó, “me aprecio de una forma que no hice cuando tenía esa edad. No se trata de perfección, me gustan las cicatrices que tengo”.