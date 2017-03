Nos sumamos al canto anti violencia machista de Alejo Stivel

Ni una menos (alejo stivel)

El día que te vayan a violar, no te pongas minifalda. Y cuídate bien de llevar muy tapadita la espalda. No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina. No hables con nadie, no mires a nadie, el día que te vayan a violar. Tu novio, tu ex novio, tu marido o el amigo de tu amiga. Tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más. La noche que te vayan a matar no digas “soy feminista”. Porque te va a acusar toda la prensa sexista. El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras. Una violencia invisible, Juanas de Arco y hogueras. Tu novio, tu ex novio, tu marido, el amigo de tu amiga. Tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más; ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más.

Miss Bolivia: Hoy salió de nuevo en la tele la misma historia de ayer. Son la mierda y la enfermedad que se repiten y no paran. Y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar. Ayer me mataron en la esquina de casa y mañana en el baño de un bar. Me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean, me discriminan, me apalean. Y como duele, no te das ni puta idea. Estoy en pie de guerra pa’ que vean mujer organizada, a dar pelea. Porque vivas nos queremos, todas juntas, ni una menos!

Tu novio, tu ex novio, tu marido, el amigo de tu amiga. Tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más. Ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más. Ni una menos, ni una más. Ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más. Ni una menos, ni una más. Ni una menos, ni una más (Y cómo duele) El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más (Estoy en pie de guerra) Ni una menos, ni una más (Ni una menos) El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos , ni una más.