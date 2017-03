La playlist definitiva para el Día Internacional de la Mujer

¿Qué puede haber mejor que amenizar el Día Internacional de la Mujer con canciones que reivindican nuestros derechos?

No son muchas las artistas que dedican un canto a la mujer, pero las que lo han hecho tienen el suficiente peso en la sociedad como para que su voz, en alguna ocasión, se haya convertido en todo un himno.

Cuando hablamos de feminismo y música, algunos nombres que se nos vienen a la cabeza son los de Beyoncé y Alicia Keys, pero hay más artistas que en sus canciones nos han escondido grandes mensajes.

#1. Independent women - Destiny's Child

En el año 2000, cuando las Destiny’s Child todavía conformaban un grupo, pusieron voz a una canción de la BSO de la película Los Angeles de Charlie.

El título del tema lo dice todo: Independent women. Ellas hablaban de mujeres que se valen por sí mismas que no necesitaban una figura masculina.

#2. Girls just wanna have fun - Cyndi Lauper

Quizás este sea el himno feminista por excelencia de los 80, pero guarda una curiosidad. La letra original de la canción la escribió Robert Hazard refiriéndose a un hombre que había seducido a varias mujeres.

Cyndi Lauper se permitió la licencia de cambiar el significado de una letra que consideraba sexista, para decirle a las mujeres de cualquier raza que pueden divertirse entre ellas sin la figura masculina de por medio.

3. Ain't your Mama - Jennifer Lopez

"No voy a cocinar todo el día, no voy a lavar la ropa, no soy tu madre", dice JLO en su canción más feminista.

Habla de mujeres que se rebelan en contra de los roles masculinos aunque la cantante fue algo criticada ya que anteriormente cantaba canciones de reggeaton con letras que cuestionaban ese feminismo. No obstante, es mucho mejor que siga por esta línea.

#4. ***Flawless – Beyoncé

Tras separarse de las Destiny’s Child, Queen B siguió su carrera inundando sus canciones con letras dedicadas a la lucha femenina como Run the World.

Pero ha sido su último álbum, Lemonade, el que ha apostado por llevar esa lucha a otro nivel y denunciar, además, la desigualdad en la figura de la mujer negra.

#5. Superwoman - Alicia Keys

Una de las feministas por excelencia es Alicia Keys. Su reciente campaña contra el maquillaje ha dado la vuelta al mundo o su discurso en la Women's March junto a otras famosas. Sin duda, Superwoman, es un ejemplo de sus intenciones.

#6. Lorde – Green Light

El nuevo tema de la neozelandesa habla de la infidelidad y de la capacidad de una mujer para dejarlo atrás y liberarse.

Lorde ya lo hizo con el tema Yellow Flicker Beat de Los Juegos del Hambre para que Katniss Everdeen plantase cara a todos los que quisieron intimidarla.

#7. Francisca Valenzuela – Buen Soldado

La artista chilena llena sus letras de consignas reivindicativas en pos del feminismo como es el caso de Buen Soldado.

La lucha de Francisca Valenzuela es tan evidente que hasta ha creado el Ruidosa Fest, un festival de música feminista que ya ha tenido ediciones en Chile, México y EE.UU.

#8. No Doubt – Just a Girl

Gwen Stefani escribió esta canción para defender el lugar de la mujer dentro de una sociedad machista.

#9. Las Odio – Mantis Religiosa

Las Odio son un grupo de mujeres madrileñas que están revolucionando la capital con su estilo postpunk y sus letras rebeldes. Ellas mismas se definen como riotgrrrls. No hay que perdérselas.