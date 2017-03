King Kong ha vuelto a lo grande a las salas de cine, este es el blockbuster de la semana y también nuestra recomendación para los que buscan fuertes emociones.

Tenemos un par de películas basadas en hechos reales, como El Fundador, biopic sobre el creador de McDonald's y Gold el sueño americano de la búsqueda del oro.

Esta semana tenemos varios estrenos internacionales que nos llegan de Dinamarca, Francia, Brasil, Bélgica y China: Bajo la arena, La comunidad de los corazones rotos, Doña Clara, 9 meses y Yo no soy Madame Bovary.

Por último, el film español Zona Hostil nos traslada a la Guerra de Afganistán.

El fundador:

El fundador, Kong: La isla calavera y Bajo la arena, los grandes estrenos de la semana.

Michael Keaton (Birdman) y Laura Dern (Jurassic Park) son los protagonistas del biopic del creador de la cadena de comida rápida McDonald's.

El film está dirigido por John Lee Hancock (Al encuentro de Mr. Banks, The Blind Side).

Bajo la arena:

Desde Dinamarca llega este film bélico, basado en hechos reales acontecidos poco después de terminar la II Guerra Mundial.

Martin Zandvliet (A Funny Man, Aplausos) dirige esta película que cuenta con los actores Roland Møller (Darkland) y Louis Hofmann (El centro de mi mundo).

Doña Clara:

Drama brasileño dirigido por Kleber Mendonça Filho (Critico, Sonidos de barrio) y protagonizado por Sonia Braga (Una señal invisible) y el debutante Jeff Rosick.

La protagonista tendrá que hacer frente a una empresa que quiere cambiar su vida por completo, apartándola de su hogar para siempre.

Zona hostil:

Este film bélico español centra su historia durante la guerra de Afganistán, donde una legión del ejercito español se verá en medio de una accidente y su posterior operación de rescate.

Ariadna Gil (Libertarias) y Roberto Álamo (Que Dios nos perdone) protagonizan esta película dirigida por Adolfo Martínez (El garabato, Juegos inocentes).

Gold, la gran estafa:

Stephen Gaghan (La desaparición de Embry, Syriana) dirige este drama basado en hechos reales protagonizado por Matthew McConaughey (Interstellar), Edgar Ramirez (Point Break) y Bryce Dallas Howard (Manderlay).

Encontrar una mina de oro podría ser el sueño de cualquiera, Kenny Wells fue a buscarlo a la jungla de Indonesia.

La comunidad de los corazones rotos:

Film francés dirigido por Samuel Benchetrit (Chez Gino, Janis y John) en el que la una serie de fortuitos encuentros darán un giro a la vida de los protagonistas, interpretados por Isabelle Huppert (Elle) y Gustave Kervern (Near Death Experience).

Yo no soy Madame Bovary:

Desde China llega esta película dirigida por Feng Xiaogang (Personal Tailor, Back to 1942). Vidas vividas a través de bodas, divorcios y ambiciones centran esta historia protagonizada por Fan Bingbing (League of Gods) y el novel Dong Chengpeng.

9 meses:

El debutante Guillaume Senez dirige este film belga sobre la relación amorosa de dos adolescentes. Kacey Mottet Klein (Une mère) y Galatéa Bellugi (À 14 ans) son los protagonistas de esta historia.

Nuestra recomendación:

Kong: La isla calavera:

Cine fantástico de aventuras con el mayor simio de la gran pantalla.

Jordan Vogt-Roberts (Los reyes del verano, Nick Offerman: American Ham) dirige esta nueva película de King Kong protagonizada por Tom Hiddleston (Los vengadores) y Brie Larson (La habitación).