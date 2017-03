¡El repaso a la lista, este sábado desde Formigal!

El estudio de Gran Vía, en Madrid, es un sitio al que le tenemos mucho cariño, porque allí dentro suceden muchas cosas… pero salir de vez en cuando ¡no está nada mal!

Sobre todo si es para hacer el programa a más de 1.500 metros de altitud, en el Valle de Tena, en Huesca: allí se ubica la estación de esquí de Formigal (Aramón-Montañas de Aragón), cuyas magníficas instalaciones y sus 147 pistas (junto con Panticosa) la convierten en una de las mejores España.

Dadas las circustancias, el programa de este sábado tiene que estar "a la altura" 😜

En cabeza de pelotón tenemos a día de hoy a Neiked, el DJ y productor sueco que ha sacado los colores a más de uno con el tema (y el vídeo) Sexual.

Pero hay varios artistas con muchas ganas de arrebatarle el primer puesto, empezando por Ed Sheeran, que podría recuperar el número 1 con Shape of you (#2) una vez han quedado atrás los comentarios sobre su canción Barcelona; Luis Fonsi con Despacito (#3); o Katy Perry con Chained to the rhythm (#4). ¿Será la buena noticia que necesita la reina de Twitter tras su ruptura con Orlando Bloom (y su nuevo corte de pelo, "robado" a Justin Bieber)?

I WASNT READY TILL NOW Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 5:26 PST

Ganas tampoco les faltan a The Weeknd y Daft Punk, cada vez más cerca de la medalla de oro con I feel it coming (#5), un tema que nos recuerda cada vez que lo escuchamos al mejor Michael Jackson.

Cuatro aspirantes podrían refrescar la lista: The Chainsmokers feat Coldplay, Sidonie, Morat y Blas Cantó. #MiVoto40 es el HT que hay que usar para darles el empujón que necesitan.

Todo eso, y mucho más, este sábado desde las 10 (9 en Canarias); te garantizamos que el buen rollo y las buenas vibraciones de esa maravillosa mañana en la nieve te llegarán allí donde estés.