Lo nuevo de Sabina y Jarabe de Palo, las novedades de la semana

Este viernes llega a las tiendas el esperado disco de Joaquín Sabina. Lo niego todo es el décimo octavo del madrileño, y en él cuenta con Leiva en la producción, y del poeta Benjamín Prado y Ariel Roth.

Esta es una de las novedades más importantes de este viernes en una semana en la que también se estrenan todos estos discos:

Jarabe de Palo – 50 palos

Pau Donés ha cumplido 50 en plena lucha contra el cáncer. 50 palos recoge 22 canciones de Jarabe de Palo, con nuevos arreglos. El primer single es Humo, un canto a su gran amor: la vida.

The Shins – Heartworms

Los estadounidenses publican su quinto disco, el primero tras cinco años de silencio. Con los 11 temas de Heartworms vuelven a sus orígenes. Name for you es el tema de presentación:

Los Punsetes - ¡Viva!

Los madrileños publican su quinto disco, un trabajo producido por El Gincho, al que acompaña una gira de presentación que les llevará por España desde marzo hasta julio. Mabuse es el primer single.

Charlie XCX – Number 1 Angel

Mientras trabaja en la continuación de Sucker (2015), que quiere publicar este año, Charlie XCX presenta un nuevo mixtape de 10 pistas en las que colabora con MØ, Cupcakke o RAYE. Esta semana ya ha estrenado en la BBC 1 tres de los temas. After the Afterparty es uno de ellos:

Laura Marling – Semper femina

La cantautora británica de folk publica su sexto disco de estudio, grabado en Los Ángeles y co-producido por Blake Mills (Alabama Shakes). Soothing es el primer single:

Circa Waves – Different Creatures

Los británicos publican su segundo álbum. Different creatures está co-producido por Alan Moulder (productor de The Killers, Arctic Monkeys y Smashing Pumpkins). Wake up es el primer single: