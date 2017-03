Lo nuevo de Sia y Pink suena demasiado bien, ¿nuevo hit?

Puede ser una de las canciones del año y, sin duda, es una de las grandes colaboraciones de los próximos meses. Sia y Pink se unen en el tema Waterfall de Stargate.

Las dos divas del pop han juntado sus magníficas voces para acompañar al equipo de producción noruego.

El conjunto, compuesto por Tor Erik Hermansen y Mikkel Storleer, es el creador de exitazos como Firework de Katy Perry, Irreplaceable de Beyoncé, Same Old Love de Selena Gómez y numerosos hits de Rihanna como Don't Stop The Music, What's My Name o Diamonds.

Gracias a los varios teasers que han ido apareciendo en la cuenta de Instagram de los productores, podemos adivinar que el sonido tropical está más que presente.