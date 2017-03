El equipo PONS HP 40 vuelve a sus orígenes

En 2011 LOS40 y el equipo Pons Racing firmaron un acuerdo que nos convertía en sponsor oficial de la escudería liderada por Sito Pons y que nos llevaba a toda velocidad al asfalto de los circuitos más rápidos del mundo.

Ayer, el equipo PONS HP 40 presentaba sus pilotos oficiales y sus nuevas motos Kalex con las que lucharán por conseguir el Campeonato del Mundo de Moto 2 en un claro regreso a los orígenes.

Porque vuelve el azul y el blanco que vistió a la escudería de LOS40 en sus inicios y con una nueva apuesta por pilotos con muchísimo talento: Fabio Quartararo y Edgar Pons.

Después de los primeros tests de la temporada, el PONS HP 40 ha presentado hoy en el Circuito de Velocidad de Jerez su nuevo proyecto deportivo para esta temporada que arrancará el próximo 26 de Marzo en Losail, Qatar.

Con 17 años, Fabio Quartararo (Niza, Francia, 20 de abril de 1999) debuta en la categoría siendo uno de los pilotos más jóvenes de Moto2 pero con la ambición de conquistar los primeros puestos del podio como lleva haciendo desde los 4 años.

"Estoy muy contento de formar parte del equipo PONS HP 40. Desde el primer día me he sentido muy a gusto, estamos trabajando muy bien, siendo cada vez más rápidos, constantes y mejorando mi estilo de conducción en una categoría que se adapta perfectamente a mis características como piloto" explica el piloto.

Como compañero Edgar Pons (Barcelona, 16 de junio de 1995), piloto que repite en la escudería en su segundo año mundialista al completo: "Continuar con el mismo equipo técnico es ideal, somos una familia, y eso me ayuda mucho a consolidar mi confianza. Este invierno hemos trabajado muy duro y estamos preparados para afrontar un año en el quiero rendir al nivel que no pude mostrar en el anterior. No veo la ahora de subirme a mi nueva Kalex y empezar a trabajar desde ya para devolver con resultados la confianza que tanto el equipo como los patrocinadores han depositado en mi".

Por su parte, Sito Pons se ha mostrado "muy satisfecho del equipo que tenemos y quiero agradecer la confianza de todos nuestros partners, los cuales sin ellos no sería posible este proyecto que nos dará muchos éxitos en el presente y en el futuro. ¡Seguro que disfrutaremos!".

Estamos convecidos de ello y de que celebraremos muchas victorias junto a vosotros. ¡Dadle gas, chicos!