Shape of you de Ed Sheeran iba a ser para Little Mix (o para Rihanna)

Siempre he sentido una curiosa fascinación por la figura de Ed Sheeran, un músico capaz de dominar géneros tan diferentes como el hip-hop, el indie o el pop, y que desde su debut discográfico ha ido labrándose una enorme reputación como compositor primero y como solista después.

Grandes estrellas internacionales de la música han cantado sus canciones y, posiblemente, sigan haciéndolo en el futuro gracias a las letras del británico, algo que a veces nos permite descubrir anécdotas como esta.

Cuando Ed Sheeran comenzó a componer Shape of you, canción que se ha convertido en un éxito mundial, lo hizo pensando en que serían Little Mix las responsables de ponerle voz.

Esta ha sido la revelación que pilló por sorpresa al presentador/entrevistador de BeBoxMusic que pudo entrevistar a Ed Sheeran hace unos días: "En realidad empecé a componerla para Little Mix y a mitad de camino pensamos que su sonido tal vez sería mejor para Rihanna y pasado el tiempo pensamos que era tan buena que debíamos quedárnosla".

"Siempre pensé que no sonaba a mí, que era muy diferente a lo que yo hacía pero le puse unas guitarras acústicas, lo hice un poco más 'amigable' para los pedales de la guitarra y en términos de letra y ritmo me gustaba y por eso nos la quedamos" confiesa Sheeran.

¿Os imagináis cómo hubiera sonado Shape of you de los labios de Little Mix o Rihanna?