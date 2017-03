Fast and Furious 8: La rebelión de los coches

Si las cosas siguen por este camino, las próximas películas de Fast & Furious que cerrarán la trilogía podrían centrarse en aparatos de motor como las batidoras, los exprimidores o las aspiradoras.

Porque viendo el último tráiler que ha lanzado Universal sobre la inminente entrega de Fast & Furious 8 (The fate of the Furious), Toretto y los suyos son capaces de enfrentarse a cualquier medio de locomoción sea un coche, un tanque, un submarino o un caza.

Lo que queda claro (o eso parece) es que Dominic Toretto ha traicionado a su familia y que en Fast & Furious 8 tendremos un reparto cinematográfico difícil de igualar: Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jason Statham, Dwayne 'The Rock' Johnson, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Kurt Russell, Scott Eastwood, Jordana Brewster, Helen Mirren, Elsa Pataky, Tyrese Gibson, Ludacris... (y Pitbull, Camila Cabello y J Balvin en la BSO).

Explosiones, chicas y chicos explosivos y ligeros de ropa, localizaciones de lujo (Londres, Nueva York, La Habana, Abu Dabhi...) y coches potentes vuelven a ser la marca de la casa de esta entrega dirigida por F. Gary Gray (El Negociador), la primera en la que Paul Walker no aparecerá tras su fallecimiento.

Si os gustan las vocecicas originales, aquí tenéis la versión en inglés del último trailercico de Fast & Furious 8 (The fate of the Furious).