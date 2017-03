Nicki Minaj lanza tres temas de una tacada, alguno muy peliculero

Ni uno ni dos. El regreso de Nicki Minaj ha llegado con nada menos que tres nuevos temas de una tacada.

Además, la trinitense más deslenguada de la escena actual ha contado para ello con la colaboración de Drake y Lil Wayne, con quienes ya trabajó en el pasado en temas como el obsesivo Only.

Como cuando se junta con estos artistas, los nuevos temas de Nicki (No frauds, con Drake y Lil; Changed it, solo con Lil Wayne, y Regret in our tears ) suenan más oscuros, recónditos y peliculeros que otras producciones más urgentes y carnales de la artista.

Además, alguna, como No frauds, podría ser una estocada contra la rapera Remy Ma, según aseguran algunos medios. Escucha aquí el tema.

Por su parte, Nicki ha acompañado la publicación de los tres temas con un enigmático mensaje en su perfil de Instagram en el que habla de diss songs (canciones que sirven para poner verde a otros), se reivindica como compositora desde los 11 años, alardea de que la próxima semana batirá a Aretha Franklin en número de singles en Billboard y desafía a alguien (dicen que a Remy Ma) a crear en 72 horas un hit.

👑 Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 12:18 PST

Al margen de eso, asegura que ama a sus fans y que su nuevo álbum, que contendrá los nuevos temas, tiene mucho "rollo".

Escucha las otras dos canciones: Changed it y Regret in our tears.

Hace solo unas semanas, Nicki desvelaba otro track, Swalla, junto a Jason Derulo. Así sonaba.