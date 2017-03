El joven artista Manel Navarro estrena videoclip para su single Do It For Your Lover. Con esta canción representa a nuestro país en Eurovisión 2017.

El clip tiene un rollo muy surfero y veraniego, lleno de buen rollo y de energía positiva. A pesar de su juventud, Manel llega con fuerza de la mano de su guitarra y de su voz, con un estribillo muy pegadizo y un videoclip muy chulo.