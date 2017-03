Ed Sheeran versiona a Coldplay y te pone los pelos de punta

Ed Sheeran no deja de sorprendernos. Divide, su último disco, sigue batiendo récords y él continúa de ronda para promocionarlo por las teles y las radios.

La última perla musical la ha dejado en el programa de radio Howard Stern Show. Allí, guitarra en mano, nos ha dejado con la boca abierta no solo interpretando los temas de su nuevo disco, sino versionando clásicos.

Y así cantó y tocó Yellow de Coldplay, No Diggity de Blackstreet y hasta se atreve con el rap, con In Da Club de 50 Cent.

El resultado fue muy aplaudido por los oyentes del programa. El pelirrojo tiene un talento inmenso y en cada versión deja su particular sello personal.

Y para despedirse, más acordes: los de Let Her Go, de Passenger.

¡Qué grande es!