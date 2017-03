La arrolladora semana de The Chainsmokers, Enrique Iglesias y The Weeknd

Si The Weeknd y Daft Punk fueron los máximos triunfadores en la lista que estrenamos el pasado sábado (llegaron al número 1 con I feel it coming), otros artistas también tuvieron motivos para estar contentos.

Es el caso de Enrique Iglesias, acompañado por el cubano Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion y Lenox, cuyo tema Súbeme la radio hizo precisamente eso, subir, ¡y de qué manera!

Nada menos que 10 posiciones (hasta quedarse en el #17) y convertirse en la subida más fuerte de la semana.

Cuatro entradas en lista aportaron aire fresco al chart.

Hablamos de The Chainsmokers feat Coldplay con Something just like this, entrada más fuerte (#21); Blas Cantó con In your bed (#31), Morat con Amor con hielo (#35) y Sidonie con Siglo XX (#40).

Por su parte, Bruno Mars retiene el récord de permanencia con 24K magic: tras 22 semanas con nosotros, subió dos puestos y se sitúa en el #36; ¿seguirá en la lista cuando, en menos de un mes, nos visite en concierto con LOS40? (3 de abril Madrid; 7, Barcelona)

Pero nada mejor que ver el vídeo que encabeza estas líneas para tener una panorámica esencial de la lista.