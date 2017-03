Eurovisión 2017: Descubre todos los finalistas y sus canciones

43 participantes repartidos en dos semifinales (de 18 y 19 concursantes, respectivamente) y seis finalistas directos (España, Francia, Italia, Reino Unido, Ucrania, y Alemania) formarán parte del Festival de Eurovisión 2017 que se celebrará en Kiev (Ucrania) del 11 al 13 de mayo.

Quitando a Manel Navarro, representante español con la canción Do it for your lover que ya todos conocemos (y bailamos), y de los representantes de Armenia y Bulgaria (Artsvik - Fly with me; y Kristian Kostov - Beautiful mess) cuyos vídeos oficiales aún no han sido lanzados, hemos querido hacer un repaso de las caras y las canciones que competirán en el mayor festival internacional de música.

Más allá de los favoritos que se manejan en las casas de apuestas, ahora tu podrás elegir cuáles son tus canciones favoritas (yo veo en el Top10 a Macedonia, Suecia, Australia, Dinamarca, Chipre, Israel e Islandia, entre otros).

Un último apunte: la participación de Julia Samoylova, la representante rusa, tampoco es segura.