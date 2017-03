El alcalde de una ciudad rusa dice que en su localidad no hay ni un solo gay

Esta afirmación tan categórica la ha hecho el alcalde de Svetogorsk, una pequeña población rusa situada muy cerca de la frontera con Finlandia.

El alcalde en cuestión se llama Serguei Davidov, lo cual ya es una paradoja bastante tocha por dos flancos. Por el nombre, Serguei, y por el apellido, cuya marca de colonias se caracteriza porque en sus anuncios salen unos muchachos muy estupendos.

Pues nada de esto ha amedrentado a Serguei para afirmar que en su pueblo no hay, ni ha habido, ni habrá nunca ningún homosexual.

¡Ese pueblo es la zona cero del Grindr! El pueblo soñado de Bertin Osborne. Según este alcalde, en su localidad, en la que viven 15 mil personas, es más fácil encontrar a un ex concursante de ‘El Bus’ que a un gay.

El alcalde en cuestión ha invitado a las distintas minorías sexuales -así las ha llamado él- a ir a la ciudad para comprobarlo por ellas mismas.

¡De nuevo paradoja, Serguei! Dices con orgullo, orgullo hetero: aquí no hay gays. Y pides a gays que vayan a comprobar que no hay gays. Pues ya la has cagao ¿no? Ya hay. ¿No será que no hay y quieres que haya, rufián?