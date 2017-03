Parece que la crisis de los 40 de Dani Martín va para largo

El pasado 19 de febrero Dani Martín cumplió 40 años.

Sí, aquel jovencito que enamoró a millones de chicas con El canto del loco, se ha hecho mayor.

Y qué bien lo ha hecho (lo de crecer). Ahora es el cuarentón madurito con el que muchas siguen fantaseando.

Pero cambiar de década siempre marca una nueva etapa y algunos lo acentúan con cambios en su vida.

Sí, Dani es humano y a él también le ocurre y, por eso, unos días después de soplar las velas nos anunció que iba a sobrellevar la crisis de los 40 coloreando su pelo de azul.

La crisis de los 40!!! ##%%%*** Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 6:42 PST

Al principio pensamos que era una broma pasajera pero hemos dejado pasar los días y nos hemos dado cuenta de que no… El azul ha llegado para quedarse.

Así, con esas mechas tan coloridas se está subiendo a los escenarios en los que está presentando los temas de su último disco, La montaña rusa.

Salimos Pamplona...!!!! Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 11:57 PST

Eso sí, hay cosas que no cambian por mucho que cumplas los 40 y una de ellas es que, como aseguraba Jesús Vázquez en FórmulaTV, nunca veremos a Dani como coach en La voz.

Ahora estamos viendo la tercera temporada del talent show y su presentador asegura que no veremos al cantante en una de las sillas y no porque no lo hayan intentado.

“Es uno de los que hemos estado llamando desde que este programa se empezó a concebir”, aseguraba.

Pero que nadie se emocione porque como reconoce el presentador “él siempre nos dice que no va a venir nunca, que nos lo agradece con todo el cariño pero que no”.

Y hay que entenderle, Jesús Vázquez, lo hace. “Después de mi experiencia como jurado en Got Talent el año pasado, entiendo que él no quiera ser jurado ni siquiera de La Voz, que es un jurado mucho más positivo y más amable.

Con lo que le gustaría a los niños su pelo azul…