Nintendo Switch: ¿Sabes cuántos españoles se la han comprado?

Durante los meses previos a su lanzamiento fueron muchos los temores que señalaban que la demanda de Nintendo Switch podría provocar que las tiendas se quedaran sin stock.

10 días después de su lanzamiento, las cifras de ventas recogidas por Nintendo en todo el mundo no pueden ser más positivas aunque no se ha llegado al punto de desabastecimiento gracias a un incremento de la producción.

Pero, ¿sabes cuántos españoles se la han comprado?

Nintendo Ibérica nos mandó hace unos días una nota de prensa en la que confirmaba que Nintendo Switch es el mejor lanzamiento de una consola en España en su primera semana a la venta según una auditoría realizada por la consultora independiente GfK.

Siempre según estas fuentes, en su primera semana de vida 44.673 españoles se habrían comprado Nintendo Switch (y 39.566 The Legend of Zelda Breath of the Wild).

La consola está diseñada para jugar en el televisor, pero es capaz de convertirse en un instante en una consola portátil para que el usuario decida en todo momento cuándo, dónde y cómo juega a sus videojuegos favoritos.

Son unos buenos datos para la división española de Nintendo aunque en países como Francia (105.000), Reino Unido (80.000), Estados Unidos (sin cifras oficiales) y Japón (313.700) nos han superado ampliamente.

No existen cifras oficiales para otros países de nuestro entorno como Portugal o Italia, pero según los medios locales, Nintendo Switch ha conseguido ser el mejor lanzamiento de una consola de Nintendo en sus más de tres décadas de existencia.

Algunos usuarios están reportando problemas con sus mandos y con arañazos en la pantalla por culpa del soporte, algo en lo que Nintendo parece estar trabajando.