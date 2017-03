Nos da que Donald Trump no se va a enganchar a estas series de TV

Donald Trump se ha convertido en el hombre más poderoso del mundo (es lo que tiene ser presidente de los Estados Unidos) y, a su vez, uno de los más controvertidos.

Su discurso, sus ideas, su twitter, sus vetos, sus gestos hacia las mujeres… son muchas las razones que han motivado el rechazo de medio mundo a este magnate que tiene al planeta revolucionado.

A veces nos preguntamos si es humano, y sí parece serlo aunque no de los que muchos se sientan orgulloso.

Pero tiene rutinas de humano y si no lee mucho, como él mismo ha confesado, seguro que ve mucha tele aunque estamos convencidos de que estas series no están entre sus favoritas.

¿Le dará por prohibir alguna?

Y que conste que en la lista no hay ninguna de Kristen Stewart porque a ella no le ha dado por hacerla, que si no, sería una imprescindible vista la obsesión, nada sana, que tiene con ella.