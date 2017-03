Cristina Pedroche y Mónica Naranjo se 'desatan' en un duelo de divas

El destino es caprichoso y ha querido que dos profesionales del medio se unan en dueto de esos que hacen historia...o no. Lo cierto es que Mónica Naranjo y Cristina Pedroche han revolucionado el plató de Zapeando este martes con una colaboración de infarto.

Aprovechando la estancia de la cantante en el programa de laSexta, Frank Blanco ha retado a su tertuliana estrella a medir fuerzas con Mónica Naranjo.

Ni corta ni perezosa, la Pedroche se ha atrevido con el clásico Desátame, deleitando a toda la audiencia con un número a capela de lo más explosivo.

A pesar de las limitaciones vocales de Cristina Pedroche, Mónica no ha sacado la artillería pesada y el resultado ha sido bastante digno por ambas partes.

Cristina Pedroche, una cantante ocasional

No es la primera vez que Cristina Pedroche se atreve a dar la nota. En Tu cara me suena ya se puso en la piel de Jennifer Lopez, interpretando dos hits de la artista: Ain't Your Mama y Let's get loud.

Además, como buena fan de Camela, la presentadora de Tú sí que sí aprovecha siempre que puede para probar suerte con algunos de los temas del grupo español. ¿Se atreverá algún día como solista?