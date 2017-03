¿Por qué 'Tu mentira en abril', una serie de anime atípico, lo está petando?

Este mes de marzo toca decirle adiós a Tu mentira en abril con la segunda parte de su única temporada, que nos llega de la mano de Selecta Visión como tantos otros animes que hemos recomendado desde esta página.

Su salida tuvo lugar en 2014, basado en un manga bastante popular ya concluido, y desde entonces ha conquistado los corazones de público y crítica, quizás por ser algo muy diferente al producto tipo que se suele encontrar.

Vamos a intentar adentrarnos en la historia a ver si encontramos el secreto.

El argumento es el que sigue: Kousei Arima era un prodigio de la música tocando el piano, y de niño ganó gran cantidad de competiciones, llegando a ser muy conocido. Todo ello gracias a un gran empeño en sus clases, pese a tener una madre muy estricta que no aceptaba un segundo puesto como resultado.

A los once años, y tras la muerte de su madre, Kousei tiene un colapso durante un recital y debido a ese trauma deja de poder oír el sonido de su piano, pese a tener perfectamente el oído.

Dos años después, con el piano siendo una parte olvidada de su vida, Kousei tiene una visión melancólica del mundo, e intenta llevar una vida normal con la ayuda de sus amigos Tsubaki y Watari.

El destino lo cambia todo cuando conoce a una chica, Kaori Miyazono, una violinista hermosa y de carácter vivaz y despreocupado, que poco a poco ayudará a Kousei a recuperar el amor por la música.

Se nos narra pues, una historia de superación a través de un interés romántico que sacará al protagonista del oscuro pozo en el que ha caído, con la música como principal hilo conductor de la sanación.

A lo largo del camino, los protagonistas se irán encontrando con baches e infortunios que les pondrán a prueba una y otra vez.

Podéis ver que Tu mentira en abril no es un anime de los que estemos acostumbrados a consumir, es un drama romántico escolar enfocado al mundo de la música, y eso puede no ser del gusto de todo el mundo, pero si has llegado a leer hasta aquí sigue con nosotros un poco más y verás porque esta serie ha tenido el éxito que ha tenido.

Técnicamente es un anime que resalta, bastante superior a la media.

A-1 Pictures se ha lucido sin duda, con unos trazos y colores vivos, que pegarían menos para una anime menos serio. La narrativa sin embargo, es el punto fuerte, la aproximación de los personajes al espectador y sus vivencias están muy bien llevados, y las presentaciones musicales hacen brillar al conjunto.

Y esto último es muy importante, no es que la música lo sea todo en esta serie, es importante, pero durante gran parte de la historia está en un segundo plano, y cuando tiene que pasar al frente lo hace y se disfruta sobremanera.

Quizás sin ciertos acompañamientos sonoros lo que sufren los personajes no nos importaría tanto como lo hace, y ahí sin duda está parte del éxito de Tu mentira en abril.