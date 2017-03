¡DVicio, Jax Jones y Piso 21, al asalto de la lista!

Nos encaminamos a la última lista del invierno, con tres nuevos candidatos optando por un hueco en el chart.

Para empezar, el DJ y cantante británico Jax Jones con You don't know me, su colaboración con la cantante también británica Raye, a la que actualmente tenemos en lista cantando para Jonas Blue el tema By your side.

Jax Jones creció en un barrio multicultural de Londres, y eso ha impregnado su música de diferentes influencias: house, hip hop, R&B…

En su país es bastante conocido desde que en 2014 lograra el primer puesto en la lista de los singles más vendidos como colaborador de Duke Dumont en el tema I got U (nada que ver con la canción de Rebe Rexha).

Si te va su onda, ya puedes empezar a apoyar su entrada usando el hashtag #MiVoto40JaxJones.

La revolución que está viviendo Colombia en el terreno musical es algo que a nadie se le escapa.

Un país de grandes solistas (Shakira, Maluma, Carlos Vives, Juanes, J Balvin) y donde hasta ahora solo había despuntado un grupo en tiempos recientes: Morat. Ahora Piso 21 (que no es el nombre de una inmobiliaria) se unen a la lista.

Pablo Mejía, Juan David Huertas, David Escobar y Juan David Castaño son los componentes de este cuarteto que ya en 2012 estuvo nominado a un Grammy Latino y que en este tiempo ha colaborado con Nicky Jam, Carlos Baute o, como en el remix del tema que nos presentan (Me llamas), Maluma.

Dale caña con #MiVoto40Piso21 si quieres que entren (cabe la posibilidad de que Maluma haga doblete, pues sigue en lista con Shakira).

Y cerrando el trío de candidatos, el grupo madrileño DVicio.

Ganadores al premio de LOS40 en 2012 al Mejor Grupo Revelación, se han volcado mucho últimamente en darse a conocer fuera de España, obteniendo gran repercusión en países como México, Estados Unidos, Puerto Rico o Tailandia.

Lo último que sabíamos de ellos fue su comentada entrega de un premio a título póstumo a Juan Gabriel, el año pasado en los Grammy Latinos; ahora regresan con un nuevo single, Casi humanos, que revela una pasmosa evolución: han dejado atrás el pop latino y vuelven sonando a una mezcla de The Police y Maroon 5. Puede entrar en la lista si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40DVicio.

¡Suerte a todos ellos!